15:39 24 Октября 2020Происшествия
Возле учебного заведения в Кабуле прогремел взрыв
Взрыв произошел в западной части столицы Афганистана. Происшествие в Кабуле случилось 24 октября.
Взрыв произошел в западной части столицы Афганистана. Происшествие в Кабуле случилось 24 октября.
Инцидент произошел рядом с образовательного центра в районе Дашти-Барчи, передает канал 1TVNewsAF. Пока информация о погибших или пострадавших не поступала. По данным других местных СМИ, взрыв прогремел рядом c полицейским участком.
В мае 2020 года в этом же месте атаке боевиков подверглась больница. Жертвами нападения стали пять мирных жителей, травмы получили четыре человека.