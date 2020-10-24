Возле учебного заведения в Кабуле прогремел взрыв 

Взрыв произошел в западной части столицы Афганистана. Происшествие в Кабуле случилось 24 октября.

Взрыв произошел в западной части столицы Афганистана. Происшествие в Кабуле случилось 24 октября.

Инцидент произошел рядом с образовательного центра в районе Дашти-Барчи, передает канал 1TVNewsAF. Пока информация о погибших или пострадавших не поступала. По данным других местных СМИ, взрыв прогремел рядом c полицейским участком.

В мае 2020 года в этом же месте атаке боевиков подверглась больница. Жертвами нападения стали пять мирных жителей, травмы получили четыре человека.