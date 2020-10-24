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15:39   24 Октября 2020
Происшествия

Возле учебного заведения в Кабуле прогремел взрыв 

Возле учебного заведения в Кабуле прогремел взрыв 

Взрыв произошел в западной части столицы Афганистана. Происшествие в Кабуле случилось 24 октября.

Инцидент произошел рядом с образовательного центра в районе Дашти-Барчи, передает канал 1TVNewsAF. Пока информация о погибших или пострадавших не поступала. По данным других местных СМИ, взрыв прогремел рядом c полицейским участком.

В мае 2020 года в этом же месте атаке боевиков подверглась больница. Жертвами нападения стали пять мирных жителей, травмы получили четыре человека.

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#взрыв #кабул #афганистан

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