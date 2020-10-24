Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана за "освобождение" территорий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал главу Азербайджана Ильхама Алиева в "освобождении территорий". Главы государств провели телефонный разговор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал главу Азербайджана Ильхама Алиева в "освобождении территорий". Главы государств провели телефонный разговор.

Турецкий лидер остался доволен действиями Баку в Карабахе.

"Утром у меня был телефонный разговор с Алиевым. Сейчас наши азербайджанские братья продвигаются вперед на оккупированных землях, освобождая их", — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что Анкара готова оказать поддержку Азербайджану в борьбе, обосновав свою позицию словами "два государства — один народ".