Гастроэнтеролог объяснила, какими болезнями грозит употребление колбасы

Колбаса опасна для человека. Почему следует остерегаться этого продукта, в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала гастроэнтеролог Инна Мазько.

Колбаса опасна для человека. Почему следует остерегаться этого продукта, в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала гастроэнтеролог Инна Мазько.

В лучшем случае колбаса состоит из мяса лишь на 40%. Чаще всего она изготовлена из низкокачественной продукции. Например, из субпродуктов и перемолотых хрящей, рассказала Инна Мазько. Среди других составляющих колбасы гастроэнтеролог выделила сою, желатин, крахмал, красители и пищевые добавки.

Важно помнить, что нитриты, которые содержатся в колбасах, могут провоцировать рак. При этом фосфаты нарушают процесс усвоения кальция. Подобное может привести к остеопорозу или рахиту. Тем не менее есть колбаса, которая полностью безопасна для здоровья. Ее изготавливают из натурального мяса.

Россиянам ранее рассказали, как выбрать качественный сервелат. Качество колбасы проверила Общенациональная Ассоциация генетической безопасности, отмечает телеканал "360". Медики рекомендуют употреблять магазинный сервелат не чаще двух раз в неделю.