Француз пригрозил "обезглавить" главу администрации в Лионе

Политикам Франции продолжают приходить угрозы от злоумышленников. Неизвестные нарисовали граффити на здании школы в Лионе с угрозами "обезглавить" главу администрации.

Политикам Франции продолжают приходить угрозы от злоумышленников. Неизвестные нарисовали граффити на здании школы в Лионе с угрозами "обезглавить" главу администрации.

Злоумышленник отправил послание в адрес главы администрации одного из городских округов. Оно было выполнено в виде граффити, появившемся на здании школы во французском городе Лион. На рисунке была изображена угроза, что главу администрации "обезглавят", об этом сообщают местные СМИ.

Угрозы в адрес французских чиновников начали приходить после того, как на окраине Парижа исламист обезглавил мужчину, который преподавал историю.