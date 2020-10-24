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15:17   24 Октября 2020
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Француз пригрозил "обезглавить" главу администрации в Лионе

Француз пригрозил "обезглавить" главу администрации в Лионе

Политикам Франции продолжают приходить угрозы от злоумышленников. Неизвестные нарисовали граффити на здании школы в Лионе с угрозами "обезглавить" главу администрации.

Злоумышленник отправил послание в адрес главы администрации одного из городских округов. Оно было выполнено в виде граффити, появившемся на здании школы во французском городе Лион. На рисунке была изображена угроза, что главу администрации "обезглавят", об этом сообщают местные СМИ.

Угрозы в адрес французских чиновников начали приходить после того, как на окраине Парижа исламист обезглавил мужчину, который преподавал историю.

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#франция #чиновники #угрозы

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