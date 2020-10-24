СМИ сообщили об антимонопольном иске США к Facebook

Руководство Соединенных Штатов Америки собирается подать судебный иск к Facebook в рамках антимонопольного законодательства. По информации Bloomberg, это случится в течение нескольких недель, передает ТАСС.

Руководство Соединенных Штатов Америки собирается подать судебный иск к Facebook в рамках антимонопольного законодательства. По информации Bloomberg, это случится в течение нескольких недель, передает ТАСС.

Планы на разбирательство поддержаны американской Федеральной торговой комиссией. Ведомство на протяжении года занималось изучением сведений о деятельности социальной сети и пришло к выводу, что компания злоупотребляла доминирующими позициями на рынке.

Ожидается, что по этому вопросу должна проголосовать специальная группа ФТК. В нее входят три представителя Республиканской партии США и два члена демократического блока.