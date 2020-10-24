Американцам в Белоруссии сказали запасти еду из-за ультиматума Тихановской

Гражданам Соединенных Штатов Америки, находящимся в Белорусии, посоветовали запастись едой и деньгами. Рекомендации озвучили в посольстве США в республике.

Гражданам Соединенных Штатов Америки, находящимся в Белорусии, посоветовали запастись едой и деньгами. Рекомендации озвучили в посольстве США в республике.

В воскресенье 25 октября истечет срок выполнения ультиматума, который правительству Белоруссии поставила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она потребовала отставки главы страны Александра Лукашенко, прекращения насилия на улицах и освобождения политических заключенных. В случае если требования не будут выполнены, по ее словам, на улицах возобновятся столкновения.

Американские дипломаты посчитали, что людям, особенно иностранцам, будет опасно выходить на улицу. Поэтому им советуют оставаться дома.