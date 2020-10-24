Украина и Турция задумали совместный проект по производству БПЛА

Украинские власти, заключившие договор с турецкой компанией Bayraktar, занялись поиском площадки для производства БПЛА. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, пишут "Актуальные новости".

Украинские власти, заключившие договор с турецкой компанией Bayraktar, занялись поиском площадки для производства БПЛА. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, пишут "Актуальные новости".

В ближайшее время Турция готова инвестировать в производство дронов на Украине. От Киева требуется найти площадку, на которой будет построено соответствующее предприятие. На нем смогут работать украинские инженеры и конструкторы.

Кроме того, украинская сторона рассматривает возможность совместного производства с Турцией противотанковых ракетных комплексов и авиационных двигателей для дронов, вертолетов и возможного перспективного военного самолета.