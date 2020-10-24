14:11 24 Октября 2020Армия
Украина и Турция задумали совместный проект по производству БПЛА
Украинские власти, заключившие договор с турецкой компанией Bayraktar, занялись поиском площадки для производства БПЛА. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, пишут "Актуальные новости".
Украинские власти, заключившие договор с турецкой компанией Bayraktar, занялись поиском площадки для производства БПЛА. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, пишут "Актуальные новости".
В ближайшее время Турция готова инвестировать в производство дронов на Украине. От Киева требуется найти площадку, на которой будет построено соответствующее предприятие. На нем смогут работать украинские инженеры и конструкторы.
Кроме того, украинская сторона рассматривает возможность совместного производства с Турцией противотанковых ракетных комплексов и авиационных двигателей для дронов, вертолетов и возможного перспективного военного самолета.