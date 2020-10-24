13:34 24 Октября 2020Общество
Губернатор Петербурга Беглов начал работать дистанционно
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на дистанционную работу в связи с возможными контактами с гражданами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на дистанционную работу в связи с возможными контактами с гражданами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Теперь все совещания и обсуждения в Смольном будут проходить в форме видеоконференции. Решение было принято в целях защитить коллег и горожан от распространения COVID-19.
Петербургские медики за прошедшие сутки провели обследование на коронавирусную инфекцию более 37,7 тысячи человек. Около 3,6 тысячи горожан остаются под наблюдением врачей, на самоизоляцию ушли 2079 граждан.