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13:34   24 Октября 2020
Общество

Губернатор Петербурга Беглов начал работать дистанционно

Губернатор Петербурга Беглов начал работать дистанционно

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на дистанционную работу в связи с возможными контактами с гражданами, заболевшими коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Теперь все совещания и обсуждения в Смольном будут проходить в форме видеоконференции. Решение было принято в целях защитить коллег и горожан от распространения COVID-19.

Петербургские медики за прошедшие сутки провели обследование на коронавирусную инфекцию более 37,7 тысячи человек. Около 3,6 тысячи горожан остаются под наблюдением врачей, на самоизоляцию ушли 2079 граждан.

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#губернатор #беглов #дистанционная работа

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