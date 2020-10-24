Тихоокеанский флот ВМФ РФ получил подлодку "Волхов"

Военно-морской флот России получил дизель-электрическую подводную лодку "Волхов". Церемония передачи прошла 24 октября, сообщает "Интерфакс". Лодку направят в Тихоокеанский флот. Судно оснащено "Калибрами", российскими крылатыми ракетами.

Военно-морской флот России получил дизель-электрическую подводную лодку "Волхов". Церемония передачи прошла 24 октября, сообщает "Интерфакс". Лодку направят в Тихоокеанский флот. Судно оснащено "Калибрами", российскими крылатыми ракетами.

Контракт на строительство подлодок был подписан в сентябре 2016 года с предприятием "Адмиралтейские верфи". Первое судно "Петропавловск-Камчатский" флоту передали уже в ноябре 2019-го. В этом же месяце заложили субмарины "Уфа" и "Магадан".