Американцы рассказали о главном оружии НАТО против России

Американский истребитель F-35 Lightning II является основным оружием Североатлантического альянса против России. Об этом заявили журналисты издания Defense News.

Американский истребитель F-35 Lightning II является основным оружием Североатлантического альянса против России. Об этом заявили журналисты издания Defense News.

По мнению американских экспертов, F-35 — единственный конкурент российских истребителей. Он способен проникать через системы противовоздушной обороны, поэтому НАТО имеет больше возможностей для противостояния с РФ, утверждают журналисты.

Ранее компания Lockheed Martin, которая занимается производством F-35, сообщала, что интенсивность выпуска к 2024 году составит 180 самолетов в год. В общей сложности США планирует построить более 4 000 таких истребителей и перевооружить ими ВВС США, Италии, Великобритании, Канады, Австралии, Норвегии, Дании, Нидерландов, Израиля, Южной Кореи и Японии.