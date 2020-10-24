Президент Белоруссии обсудил с правительством ультиматум Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями правительства, чтобы обсудить ультиматум Светланы Тихановской. Соответствующую информацию 24 октября сообщило РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями правительства, чтобы обсудить ультиматум Светланы Тихановской. Соответствующую информацию 24 октября сообщило РИА Новости.

Глава государства провел переговоры с руководителями силовых ведомств, губернаторами, представителями парламента, премьер-министром и Верховным судом. Мероприятие проходило в закрытом формате. На совещании обсудили план действий в случае обострения ситуации в стране.

Ранее бывший кандидат в президенты Тихановская опубликовала видеоролик, в котором потребовала отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и прекращения столкновений на улицах. В случае невыполнения требований она пригрозила новыми протестами и национальной забастовкой.