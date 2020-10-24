Якутские кондитеры придумали десерты в виде Трампа и Байдена
Якутская кондитерская изготовила торты в виде кандидатов в президенты США Дональда Трамп и Джо Байдена. Соответствующий пост появился на странице кондитерской в Instagram.
Торты-головы, изготовленные в натуральную величину, украшены цветами американского флага, а начинка соответствует любимым десертам Трампа и Байдена. Торт в виде Трампа содержит начинку в виде брауни, арахисовой пасты и клубники. У торта Джо Байдена — начинка из кокосового крема.
Кондитеры наблюдают за продажами, чтобы понять, кого из кандидатов поддерживают жители Якутии.
Попробуй своего кандидата на вкус???????? ⠀ В преддверии американских выборов мы сделали торты в виде кандидатов в президенты США - Дональда Трампа???? и Джо Байдена???? ⠀ Как многие помнят, летом мы провели выставку-продажу тортов в виде российских правителей???????? Она пользовалась большим успехом и сегодня нам интересно, кого же из кандидатов США поддерживают жители Якутии? ⠀ Количество проданных "Трампов" и "Байденов" поможет нам найти ответ на этот вопрос???????? ⠀ ????Торты-головы участников президентских выборов выполнены в натуральную величину. ????Постамент украшен цветами американского флага. ????Начинка соответствует любимому десерту политиков: - у Джо Байдена это кокосовый крем; - у Дональда Трампа - брауни в сочетании с арахисовой пастой и клубникой. ⠀ ❓Как вы думаете, кто же победит в этой гонке?