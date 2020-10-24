Якутские кондитеры придумали десерты в виде Трампа и Байдена

Якутская кондитерская изготовила торты в виде кандидатов в президенты США Дональда Трамп и Джо Байдена. Соответствующий пост появился на странице кондитерской в Instagram.

Якутская кондитерская изготовила торты в виде кандидатов в президенты США Дональда Трамп и Джо Байдена. Соответствующий пост появился на странице кондитерской в Instagram.

Торты-головы, изготовленные в натуральную величину, украшены цветами американского флага, а начинка соответствует любимым десертам Трампа и Байдена. Торт в виде Трампа содержит начинку в виде брауни, арахисовой пасты и клубники. У торта Джо Байдена — начинка из кокосового крема.

Кондитеры наблюдают за продажами, чтобы понять, кого из кандидатов поддерживают жители Якутии.