УЕФА перечислила 20 млн рублей «Газпром Арене» за перенос Чемпионата Европы

«Газпром Арена» получила от УЕФА 20 миллионов рублей компенсации за перенос Чемпионата Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года.

«Газпром Арена» получила от УЕФА 20 миллионов рублей компенсации за перенос Чемпионата Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года. Напомним, что из-за пандемии COVID-19 матчи перенесли на 2021 год.

О получении от УЕФА компенсации понесенных расходов сообщил гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов. Пр его словам, сейчас решается, как будут проходить игры ЧЕ в связи с пандемией.

«В УЕФА сейчас разрабатывают различные сценарии проведения мероприятий в зависимости от прогнозов по ситуации с коронавирусом. Того же ждут и от каждого города до конца этого года. В феврале всё рассмотрят, а в начале марта примут решение», — цитирует Литвинова «Чемпионат».

В Петербурге летом 2020 года должны были состояться три групповых матча и один четвертьфинальный.

Ранее министр спорта РФ Олег Матицын развеял слухи о том, что Санкт-Петербург исключили из списка европейских городов, которые должны будут принять ЧЕ по футболу летом 2021 года. По его словам, гарантии проведения матчей с Северной столице подтверждены.