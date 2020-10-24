Россиянина смертельно ранили в Азербайджане

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что гражданин России получил смертельное ранение в городе Гянджи.

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что гражданин России получил смертельное ранение в городе Гянджи.

В ведомстве также уточнили, что российский гражданин 2007 года рождения получил тяжелые ранения в Гяндже при артобстреле с армянской стороны 17 октября. Сегодня днем, 24 октября, юноша скончался в больнице.

Напомним, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась 27 сентября, когда Ереван заявил, что азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта и подвергли артобстрелу мирные поселения и город Степанакерт. В Баку заявили, что военная операция имела контрнаступательный характер и стала ответом на военную агрессию со стороны армянских войск. С 10 октября в силу вступил режим прекращения огня, однако стороны заявляют, что фактические боевые действия в регионе не прекратились.