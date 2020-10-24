11:32 24 Октября 2020Политика
Дональд Трамп уверен в своем преимуществе на выборах в США
Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти выиграл президентскую гонку. Его слова передает пресс-пул Белого дома, пишет ТАСС.
Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти выиграл президентскую гонку. Его слова передает пресс-пул Белого дома, пишет ТАСС.
Политик уверен, что выигрывает с большим отрывом. По его мнению, об этом свидетельствует предвыборный митинг во Флориде.
"Это не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно?", — добавил Трамп.
Соперником главы государства является представитель партии демократов Джо Байден. Выборы пройдут 3 ноября. В этот день американцы также проголосуют за вице-президента, членов Палаты представителей, сенаторов Конгресса и губернаторов 13 штатов и других территорий.