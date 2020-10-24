Дональд Трамп уверен в своем преимуществе на выборах в США

Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти выиграл президентскую гонку. Его слова передает пресс-пул Белого дома, пишет ТАСС.

Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти выиграл президентскую гонку. Его слова передает пресс-пул Белого дома, пишет ТАСС.

Политик уверен, что выигрывает с большим отрывом. По его мнению, об этом свидетельствует предвыборный митинг во Флориде.

"Это не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно?", — добавил Трамп.

Соперником главы государства является представитель партии демократов Джо Байден. Выборы пройдут 3 ноября. В этот день американцы также проголосуют за вице-президента, членов Палаты представителей, сенаторов Конгресса и губернаторов 13 штатов и других территорий.