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11:32   24 Октября 2020
Политика

Дональд Трамп уверен в своем преимуществе на выборах в США

Дональд Трамп уверен в своем преимуществе на выборах в США

Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти выиграл президентскую гонку. Его слова передает пресс-пул Белого дома, пишет ТАСС.

Политик уверен, что выигрывает с большим отрывом. По его мнению, об этом свидетельствует предвыборный митинг во Флориде.

"Это не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно?", — добавил Трамп.

Соперником главы государства является представитель партии демократов Джо Байден. Выборы пройдут 3 ноября. В этот день американцы также проголосуют за вице-президента, членов Палаты представителей, сенаторов Конгресса и губернаторов 13 штатов и других территорий.

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#сша #выборы #байден #трамп

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