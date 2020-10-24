Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:30   24 Октября 2020
Общество

Меркель оценила скорость распространения COVID-19 в Германии

Меркель оценила скорость распространения COVID-19 в Германии

Коронавирусная инфекция в Германии сейчас распространяется быстрее, чем в начале 2020 года. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель 24 октября.

Всего 426 тыс. случаев коронавируса зафиксировали врачи на территории Германии с начала года. Из них порядка 312 тыс. пациентов уже вылечились от коронавирусной инфекции под присмотром немецких врачей.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан получил положительный результат теста на коронавирус 22 октября. Комендантский час действует на территории некоторых регионов страны из-за распространения заболевания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#меркель #германия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров