Меркель оценила скорость распространения COVID-19 в Германии

Коронавирусная инфекция в Германии сейчас распространяется быстрее, чем в начале 2020 года. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель 24 октября.

Коронавирусная инфекция в Германии сейчас распространяется быстрее, чем в начале 2020 года. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель 24 октября.

Всего 426 тыс. случаев коронавируса зафиксировали врачи на территории Германии с начала года. Из них порядка 312 тыс. пациентов уже вылечились от коронавирусной инфекции под присмотром немецких врачей.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан получил положительный результат теста на коронавирус 22 октября. Комендантский час действует на территории некоторых регионов страны из-за распространения заболевания.