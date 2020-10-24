Медики объяснили, какие показатели проверяются в тесте на антитела

Россиянам объяснили возможности теста на антитела к коронавирусу. Оказалось, что по результатам можно определить несколько показателей, сообщает издание НГС-24.

Россиянам объяснили возможности теста на антитела к коронавирусу. Оказалось, что по результатам можно определить несколько показателей, сообщает издание НГС-24.

Многие россияне думают, что тест на антитела показывает, болел ли человек коронавирусом или нет. Однако по анализу можно увидеть более широкую картину. Например, по наличию РНК можно диагностировать, что человек уже инфицирован коронавирусом, а симптомы возникнут позже.

Антитела IgM показывают, что пациент пока еще не выздоровел. Наличие IgG говорит о том, что человек победил коронавирус, и у него есть антитела к инфекции. Если уровень IgG высокий, то бывший пациент уже может стать донором плазмы. В Москве более четырех тысяч жителей стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу, сообщает телеканал "360".