Столица Российской Федерации заняла четвертое место в рейтинге The World's 100 Best Cities, передает "Говорит Москва".

Столица Российской Федерации вошла в топ-5 рейтинга The World's 100 Best Cities, передает "Говорит Москва".

Эксперты проанализировали качество жизни в городах-миллионниках по всему миру. Они учитывали ряд фактов. В частности, на сколько мегаполисы предрасположены к туризму, проживанию и ведению бизнеса. Москва в этом рейтинге заняла четвертое место и опередила Дубай, Рим, Мадрид и Барселону. Лидером топа стал Лондон.

Столица России подходит к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Сергей Собянин. Он сообщил об этом опираясь на имеющуюся статистику по борьбе со сложившейся эпидемиологической обстановкой, передает телеканал "360".