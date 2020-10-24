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11:19   24 Октября 2020
Общество

Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

Столица Российской Федерации вошла в топ-5 рейтинга The World's 100 Best Cities, передает "Говорит Москва".

Эксперты проанализировали качество жизни в городах-миллионниках по всему миру. Они учитывали ряд фактов. В частности, на сколько мегаполисы предрасположены к туризму, проживанию и ведению бизнеса. Москва в этом рейтинге заняла четвертое место и опередила Дубай, Рим, Мадрид и Барселону. Лидером топа стал Лондон.

Столица России подходит к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Сергей Собянин. Он сообщил об этом опираясь на имеющуюся статистику по борьбе со сложившейся эпидемиологической обстановкой, передает телеканал "360".

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