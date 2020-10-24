Заметки Гитлера ушли с молотка за 34 тыс. евро

Рукописи идейного вдохновителя нацистов Адольфа Гитлера ушли с молотка на аукционе в Мюнхене.

Аукционный дом Hermann Historica решил выставить на продажу текст речи фашистского лидера, которую он произнес перед офицерами в Берлине в 1939 году, за несколько месяцев до вторжения в Польшу и начала Второй мировой войны. Устроители аукциона посчитали, что бумаги имеют историческое значение. Против этого активно выступали представители еврейского общества, опасаясь, что записки могут вдохновить неонацистов, пишет издание The Independent.

В итоге девять страниц рукописного текста Гитлера продали за 34 тысячи евро. Сообщается, что итоговая сумма оказалась гораздо выше изначальной.

Имя обладателя рукописи основателя Третьего рейха не разглашается.