Число новых случаев коронавируса в Москве существенно снизилось

Число новых случаев коронавируса в Москве за последние сутки уменьшилось сразу на тысячу.

Число новых случаев коронавируса в Москве за последние сутки уменьшилось сразу на тысячу. По данным оперштаба по борьбе с распространением вируса, в столице зарегистрировано 4 453 заразившихся. Тогда как накануне было 5 478 заболевших.

Госпитализировано 1 339 человека. На сегодня к аппарату искусственной вентиляции легких в московских больницах подключены 299 пациента с COVID-19.

Чаще всего коронавирус выявляют у жителей Москвы в возрасте от 18 до 45 лет и от 46 до 65 лет.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью, необходимо соблюдать уже введенные меры. Новых ограничений власти вводить не планируют.