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10:56   24 Октября 2020
Общество

Максимальный прирост новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине

Максимальный прирост новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине

Украина поставила новый рекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавируса. Об этом Минздрав Украины сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 7 517 украинцев по данным на 23 октября, говорится в сообщении. Всего 337 тыс. случаев заболевания подтвердили в стране с начала пандемии коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании в стране собственной уникальной вакцины от коронавируса, передает телеканал "360". Сроки получение препарата украинский лидер пока не озвучил.

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