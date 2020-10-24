Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что армянскому народу в Нагорном Карабахе приходится воевать с тремя противниками.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что армянскому народу в Нагорном Карабахе приходится воевать с тремя противниками.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил во время переговоров с дипломатами вашингтонского Атлантического совета, которые прошли в формате видеоконференции. По словам Мнацаканяна, особенностью карабахского конфликта является то, что Армении в Карабахе противостоит не только азербайджанская армия, но и иностранные боевики с Ближнего Востока и активное вмешательство турецкой стороны.

"Существует прямое участие Турции, присутствуют иностранные террористы-боевики, которые противостоят армянам, и Азербайджан. Это лишь углубляет и усугубляет конфликт и кризис", — пояснил министр.

Напомним, эскалация конфликта в регионе началась 27 сентября. До сих пор Армения и Азербайджан продолжают активные боевые действия, несмотря на объявленный 10 октября режим прекращения огня, о котором главы МИД России, Азербайджана и Армении договорились в ходе трехсторонних переговоров в Москве.