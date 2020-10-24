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10:43   24 Октября 2020
Общество

Российские врачи выявили 16 521 новый случай коронавируса за сутки

Российские врачи выявили 16 521 новый случай коронавируса за сутки

Российские медики зафиксировали 16 521 новый случай коронавируса за прошедшие сутки в 85 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в субботу, 24 октября. Сутки назад число новых заболевших было больше - 17 340

По данным оперштаба, у 25,8% россиян заболевание проходит в бессимптомной форме. Также врачи сообщили о 296 летальных случаях.

В России за сутки полностью излечились от коронавирусной инфекции 11 567 граждан. Всю актуальную и достоверную информацию о COVID-19 можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.

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#статистика #COVID-19 #оперштаб

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