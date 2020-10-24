Российские врачи выявили 16 521 новый случай коронавируса за сутки

Российские медики зафиксировали 16 521 новый случай коронавируса за прошедшие сутки в 85 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в субботу, 24 октября.

Российские медики зафиксировали 16 521 новый случай коронавируса за прошедшие сутки в 85 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в субботу, 24 октября. Сутки назад число новых заболевших было больше - 17 340

По данным оперштаба, у 25,8% россиян заболевание проходит в бессимптомной форме. Также врачи сообщили о 296 летальных случаях.

В России за сутки полностью излечились от коронавирусной инфекции 11 567 граждан. Всю актуальную и достоверную информацию о COVID-19 можно найти на сайте стопкоронавирус.рф.