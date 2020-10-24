Стала известна дата президентских выборов в Киргизии

Президентские выборы в Киргизии пройдут 10 января. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Президентские выборы в Киргизии пройдут 10 января. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Ранее парламент Киргизии не установил дату президентских выборов, так как не смог достигнуть кворума. Обязанности президента пока исполняет Садыр Жапаров. Его предшественник Сооронбай Жээнбеков принял решение об отставке 15 октября на фоне продолжающихся протестов в Киргизии.

Протесты в Бишкеке начались в ночь на 6 октября после оглашения выборов в парламент, которые прошли 4 октября. По результатам выборов в парламент не прошли депутаты от ряда партий. Митингующие потребовали проведения повторного подсчета голосов, после чего взяли штурмом здание парламента и администрации президента. 6 октября подал в отставку премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов. 10 октября на заседании депутатов был избран новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым.