Крушение самолета ВМС США привело к гибели двух летчиков

Американский военный самолет разбился в Алабаме. ЧП унесло жизни всех членов экипажа. Причины катастрофы устанавливаются, сообщает ВМС США.

Американский военный самолет разбился в Алабаме. ЧП унесло жизни всех членов экипажа. Причины катастрофы устанавливаются, сообщает ВМС США.

Самолет Военно-морских сил США T-6B Texan II попал в аварию в штате Алабама. Инцидент не обошелся без пострадавших — при крушении погибли два летчика, говорится в Twitter-аккаунте ВМС Соединенных Штатов.

Трагедия произошла накануне вечером в американском городе Фоли. Лайнер выполнял тренировочный полет, после чего внезапно рухнул на землю. Никому из членов экипажа, который состоял из двух человек, не удалось спастись.

Полицейские уточнили, что во время падения вспыхнул пожар, который впоследствии перекинулся на жилой дом. При ЧП местные жители, не получили травм. Следователи в настоящий момент устанавливают причину случившегося.