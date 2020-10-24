России пора поставить Facebook на место с помощью жестких законов

Власти России, Европы, Австралии и США предъявляют претензии к цензуре и монополизму корпораций Facebook и Twitter.

Москва видит цензуру Facebook и опасную тенденцию к монополизации интернет-пространства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В американской соцсети идет «охота на ведьм», а целью в ней стали аккаунты российских пользователей и СМИ.

В сентябре Facebook начал удалять аккаунты из России за «нарушение политики об иностранном вмешательстве в выборы США». Другой американский интернет-гигант — Twitter — проводит дискриминационную политику в отношении российских СМИ: из поисковой выдачи были удалены аккаунты РИА Новости, RT и Sputnik.

«Мы видим и «охоту на ведьм», когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют «российскими ботами» и «троллями», лишают возможности озвучивать свое мнение. Это очень опасная тенденция», — заявила Захарова во время выступления на Пятом форуме молодых дипломатов стран БРИКС.

Американское недовольство

Характерно, что вопросы к действиям Facebook и Twitter возникают не только в России, Европе и Австралии, но и на родине, в США.

Марк Цукерберг и Джек Дорси (главы Facebook и Twitter соответственно) согласились дать показания перед юридическим комитетом Сената США 17 ноября. Их вызывают в суд по делу о блокировке постов и комментариев в соцсетях с обсуждением обнародованного компромата на Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

Ранее Twitter и Facebook искусственно ограничили распространение на своих платформах статьи New York Post о переписке Хантера Байдена с советником руководства украинской газодобывающей компании Burisma Вадимом Пожарским. Эти электронные письма подтверждают участие семейства Байденов в коррупционной схеме.

Facebook, Twitter и Демпартия США

Американские интернет-корпорации, изначально позиционировавшие свои соцсети как независимые, неангажированные площадки для общения, всячески поддерживают Байдена и пытаются не допустить Дональда Трампа в президентское кресло на второй срок. Все из-за того, что именно Трамп поставил вопрос о монополизме Facebook и Twitter в интернет-пространстве и предложил «навести порядок» в сегменте.

Впрочем, корпорациями уже заинтересовался Антимонопольный подкомитет Палаты представителей Конгресса США. В октябрьском докладе орган отмечал, что Facebook «привела рынок социальных сетей к состоянию монополии и теперь считает конкуренцию между собственными продуктами более значимой, чем конкуренцию с другими фирмами». Издание Bloomberg сообщило, что антимонопольные власти США могут в ближайшее время подать иск против Facebook.

В попытках дискредитировать Трампа и спасти рейтинги Байдена американские интернет-корпорации активно продвигают идею о «российском вмешательстве» в выборы США 2016 года и даже в будущие выборы в ноябре. Абсурдность ситуации доходит до того, что ярлык «русского агента» в этих соцсетях вешается не только на россиян. Так, накануне Facebook заблокировал аккаунт депутата Верховной Рады Андрея Деркача за публикацию им информации о получении Байденом не менее $900 тысяч за лоббистскую деятельность от Burisma.

Что делать с американскими интернет-гигантами в России?

Интернет-корпорации из США давно являются площадкой, вовлеченной в политический процесс, и относиться к ним нужно соответствующим образом, объяснил в комментарии «Политике Сегодня» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Facebook стал ставить определенные пометки возле российских государственных медиа, при этом против аналогичных иностранных медиа подобные метки не ставятся. Это вмешательство во внутренние дела России, это очевидно политический шаг, активная проамериканская позиция», — рассуждает Зыков.

Иностранным площадкам так или иначе придется выполнять местные законы стран, на территории которых они функционируют и зарабатывают деньги, полагает эксперт. Пока при любых спорах и конфликтах администрация американской соцсети предлагает решать проблему через американский суд, подчеркивает Зыков.