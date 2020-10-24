Работа над истребителем шестого поколения ВВС США поручена Lockheed Martin

Возможных создателем нового американского истребителя Next Generation Air Dominance (NGAD) может стать компания Lockheed Martin, ранее разработавшая F-22 и F-35. Об этом пишет Popular Mechanics.

Возможных создателем нового американского истребителя Next Generation Air Dominance (NGAD) может стать компания Lockheed Martin, ранее разработавшая F-22 и F-35. Об этом пишет Popular Mechanics.

По словам гендиректора компании Кена Поссенриде, в настоящий момент его сотрудники приступили к новой авиационной программе. Журналисты Popular Mechanics предположили, что им может быть секретный истребитель шестого поколения для Военно-воздушных сил США.

Ранее подразделение Lockheed Martin приняло участие в создании американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35, что делает компанию наиболее вероятным кандидатом на место разработчика американского истребителя шестого поколения. Секретный проект станет ответом на стелс-истребитель для ВКС РФ. Авиационное подразделение корпорации "Ростех" представит свой гиперзвуковой самолет в 2025 году.