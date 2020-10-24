Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:13   24 Октября 2020
Армия

Работа над истребителем шестого поколения ВВС США поручена Lockheed Martin

Работа над истребителем шестого поколения ВВС США поручена Lockheed Martin

Возможных создателем нового американского истребителя Next Generation Air Dominance (NGAD) может стать компания Lockheed Martin, ранее разработавшая F-22 и F-35. Об этом пишет Popular Mechanics.

По словам гендиректора компании Кена Поссенриде, в настоящий момент его сотрудники приступили к новой авиационной программе. Журналисты Popular Mechanics предположили, что им может быть секретный истребитель шестого поколения для Военно-воздушных сил США.

Ранее подразделение Lockheed Martin приняло участие в создании американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35, что делает компанию наиболее вероятным кандидатом на место разработчика американского истребителя шестого поколения. Секретный проект станет ответом на стелс-истребитель для ВКС РФ. Авиационное подразделение корпорации "Ростех" представит свой гиперзвуковой самолет в 2025 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вкс рф #ввс сша #ростех

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров