Палата представителей США задумалась о признании Карабаха

Американский конгрессмен от Демократической партии США Адам Шифф считает необходимым признать независимость Нагорно-Карабахской Республики. Свое мнение политик озвучил перед остальными членами Палаты представителей, пишет РИА Новости.

Американский конгрессмен от Демократической партии США Адам Шифф считает необходимым признать независимость Нагорно-Карабахской Республики. Свое мнение политик озвучил перед остальными членами Палаты представителей, пишет РИА Новости.

По словам Шиффа, Вашингтон не должен оставаться безучастным к войне против народа Карабаха, развязанной Турцией и Азербайджаном. Конгрессмен добавил, что в боях уже насчитывается свыше 800 жертв из числа военных Армении и мирного населения региона.

Шифф отметил, что власти Азербайджана годами делают все, чтобы конфликт в Карабахе не прекращался. К этому теперь подключилась Турция, которая намерена выполнить свои военные угрозы. Конгрессмен напомнил, что в регионе проживают сегодня те, кто выжил в геноциде, некогда устроенным Османской империей. И повторения этой трагедии важно не допустить.