Лондон применял скрытые санкции против РФ из-за "дела Скрипалей"

Власти Британии применяли негласные санкции против России после инцидента в Солсбери. Об этом рассказал бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности, экс-секретарь британского кабмина Марк Седвилл, передает ТАСС.

Власти Британии применяли негласные санкции против России после инцидента в Солсбери. Об этом рассказал бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности, экс-секретарь британского кабмина Марк Седвил, передает ТАСС.

Британцы не ограничились высылкой дипломатов и озвученными санкциями. Непублично были применены санкции против вывода денег из России, а также другие ограничительные меры, о которых в Лондоне не сообщают.

"Мы приняли ряд непубличных мер, в том числе касавшихся незаконного вывода денег из России, и также негласных мер, о которых я, само собой, рассказать не могу", – сказал Седвилл.

Он также подчеркнул, что Великобритания не проводила никаких "незаконных операций" против России. Лондону важно иметь свободу маневра, заявил бывший секретарь британского кабмина. Он также отметил некие "уязвимые точки противника", которые могут быть использованы.