Обновленный закон о Правительстве РФ могут принять 27 октября

Депутаты Государственной думы Российской Федерации 27 октября могут проголосовать за принятие обновленного закона о правительстве страны. На это указывает повестка предстоящего заседания совета Госдумы, пишут СМИ.

Депутаты Государственной думы Российской Федерации 27 октября могут проголосовать за принятие обновленного закона о правительстве страны. На это указывает повестка предстоящего заседания совета Госдумы, пишут СМИ.

Названный проект, который вносит поправки в закон о кабинете министров, уже прошел два чтения. Второе состоялось два дня назад. Одним из нововведений будут положения Конституции РФ, за которые граждане страны высказались в этом году.