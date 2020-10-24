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10:04   24 Октября 2020
Политика

Обновленный закон о Правительстве РФ могут принять 27 октября

Обновленный закон о Правительстве РФ могут принять 27 октября

Депутаты Государственной думы Российской Федерации 27 октября могут проголосовать за принятие обновленного закона о правительстве страны. На это указывает повестка предстоящего заседания совета Госдумы, пишут СМИ.

Названный проект, который вносит поправки в закон о кабинете министров, уже прошел два чтения. Второе состоялось два дня назад. Одним из нововведений будут положения Конституции РФ, за которые граждане страны высказались в этом году.

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