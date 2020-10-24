День ООН: цели, история создания и значение организации в современном мире

День Организации Объединенных Наций отмечается по всему миру 24 октября. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 году и приурочен к годовщине вступления в силу Устава ООН.

День Организации Объединенных Наций отмечается по всему миру 24 октября. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 году и приурочен к годовщине вступления в силу Устава ООН.

ООН — международная организация государств, которая создавалась с целью поддержания мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.

В апреле 1945 года представители 50 стран приехали на Конференцию Объединенных Наций по вопросу создания международной организации в Сан-Франциско. Делегаты приняли Устав, в который вошли 111 статей. Его единогласно одобрили 25 июня 1945 года. На следующий день представители стран подписали его. СССР вошел в состав ООН в день основания.

Примечательно, что сейчас в организации состоят все страны мира, кроме Палестины, государства Святой Престол, САДР (Сахарская Арабская Демократическая Республика), Китайской Республики (Тайвань), Абхазии, Южной Осетии, Республики Косово, ТРСК (Турецкая Республика Северного Кипра).

Официальные языки ООН и ее организаций — французский, английский, русский, арабский, испанский, и китайский. Штаб-квартира международной организации располагается в Нью-Йорке. На сегодняшний день ее членами являются 193 страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на Устав Организации Объединенных Наций. Она указала на неразрывность связи юбилея ООН с годовщиной Великой Победы во Второй мировой войне. По мнению представителя МИД, организация полностью выполнила свою основную задачу, предотвратив возникновение конфликта планетарного масштаба.