COVID-19 нашли у президента Польши

Глава польского государства Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией нового типа. Это подтвердили проведенные медиками тесты, пишут 24 октября средства массовой информации.

Глава польского государства Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией нового типа. Это подтвердили проведенные медиками тесты, пишут 24 октября средства массовой информации.

По последним данным, на территории Польши каждые сутки фиксируется более 13 000 пациентов с COVID-19. Такой большой прирост начался несколько дней назад и превысил предыдущие значения за время распространения заболевания.

О состоянии Дуды на момент подготовки заметки ничего неизвестно.