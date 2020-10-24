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9:14   24 Октября 2020
Политика

Американский геофизический союз признал ошибку перед учеными из РФ

Американский геофизический союз признал ошибку перед учеными из РФ

Члены Американского геофизического союза (AGU) публично признали свою ошибку перед учеными из РФ. Речь идет о необоснованном отказе в публикации научного труда, пишет РИА Новости.

В AGU отметили, что подробным образом изучили ситуацию и условия участия в отборе материала ученых. По итогам проверки выяснилось, что санкционные ограничения не могут служить поводом для отказа. За свои действия Союз извиняется перед россиянами.

На основании нового решения у ученых из России появилась возможность направить свою статью еще раз, чтобы та увидела свет в журнале. В организации обещают равноправное участие в отборе с учетом других претендентов.

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#россия #сша #ученые #статья #AGU

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