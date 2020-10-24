Американский геофизический союз признал ошибку перед учеными из РФ

Члены Американского геофизического союза (AGU) публично признали свою ошибку перед учеными из РФ. Речь идет о необоснованном отказе в публикации научного труда, пишет РИА Новости.

Члены Американского геофизического союза (AGU) публично признали свою ошибку перед учеными из РФ. Речь идет о необоснованном отказе в публикации научного труда, пишет РИА Новости.

В AGU отметили, что подробным образом изучили ситуацию и условия участия в отборе материала ученых. По итогам проверки выяснилось, что санкционные ограничения не могут служить поводом для отказа. За свои действия Союз извиняется перед россиянами.

На основании нового решения у ученых из России появилась возможность направить свою статью еще раз, чтобы та увидела свет в журнале. В организации обещают равноправное участие в отборе с учетом других претендентов.