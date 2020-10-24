Повышение пенсионного возраста не коснется работников с тяжелыми условиями

Поэтапное повышение пенсионного возраста в России не коснется ряда категорий граждан. Об этом сообщает ПФР.

Поэтапное повышение пенсионного возраста в России не коснется ряда категорий граждан. Об этом сообщает ПФР.

Возраст выхода на пенсию не коснется работников, трудящихся в опасных, вредных и тяжелых условиях. К данной категории относятся те, кто работает в железнодорожной отрасли, в горячих цехах, в плавательном и летном составе гражданской авиации, работники сферы лесозаготовки, а также сотрудники на подземных и открытых горных работах по добыче полезных ископаемых. Также в список входят спасатели и сотрудники общественного транспорта.

Возраст выхода на пенсию не поменялся для матерей, родивших двух и более детей, выработавших северный стаж. Прежним он остался для пострадавших в результате катастроф, а также тех, кто проработал в летно-испытательном составе.

Помимо этого, пенсионный возраст не изменился для родителей и опекунов инвалидов с детства, родивших пять и более детей женщин, инвалидов по зрению первой группы, а также инвалидов военной травмы.