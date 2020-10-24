Эксперт Роспотребнадзора назвал сроки спада заболеваемости COVID-19 в РФ

Вероятное снижение числа пациентов с зафиксированным COVID-19 в России произойдет в феврале-марте 2021 года. Об этом информирует ТАСС.

Вероятное снижение числа пациентов с зафиксированным COVID-19 в России произойдет в феврале-марте 2021 года. Об этом информирует ТАСС.

Эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что с начала подъема заболеваемости максимальный рост численности пациентов обычно происходит через 28 дней. Он отметил, что в первой декаде декабря будет стабилизация процесса.

Горелов заявил, что до проведения массовой вакцинации необходимо продолжать соблюдать санитарные меры безопасности и профилактики инфекции. Специалист заявил, что большие цифры в статистике не должны пугать, так как это прогнозируемый рост.