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6:39   24 Октября 2020
Общество

Эксперт по биоритмам назвала поднимающие настроение продукты осенью

Эксперт по биоритмам назвала поднимающие настроение продукты осенью

Некоторые продукты питания могут помочь справиться с трудным настроением в осенний период. Об этом информирует Пятый канал.

Эксперт Мария Краснова рассказала, что важно добавить в рацион продукты, стимулирующие синтез серотонина, и следить за уровнем витамина D. Специалист по питанию советует разнообразить свои пищевые привычки бананами, орехами, свежими фруктами и финиками.

Специалист также сообщила, что для восполнения витамина D в организме следует употреблять жирную рыбу, сыры и морские водоросли. По ее словам, важно в осенний период заниматься физическими упражнениями и чаще выходить на прогулки в парки.

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#продукты #еда #настроение

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