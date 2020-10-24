Глава МИД Армении заявил о продуктивных переговорах в Вашингтоне

В Вашингтоне прошли встречи госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуаном Байрамовым. Представитель Еревана отметил продуктивность переговоров.

В Вашингтоне прошли встречи госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуаном Байрамовым. Представитель Еревана отметил продуктивность переговоров.

Встречи Помпео с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении проходили по отдельности. Заявления представителей Соединенных Штатов Америки Мнацаканян оценил как продуктивные и "воодушевляющие".

"Американские усилия идут в консолидации с совместной общей работой сопредседателей Минской группы — США, России и Франции", — добавил представитель Еревана.

Власти США высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий. При этом в МИД Армении добавили, что возможность размещения миротворцев на территории Нагорного Карабаха не исключается.