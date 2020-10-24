Определены регионы России с наиболее тяжелой обстановкой по COVID-19

Исходя из официальной статистики субъекты России разбили на четыре группы в зависимости от динамики распространения коронавируса: от наиболее стабильной "зеленой" динамики, до тяжелой "темно-красной".

Исходя из официальной статистики субъекты России разбили на четыре группы в зависимости от динамики распространения коронавируса: от наиболее стабильной "зеленой" динамики, до тяжелой "темно-красной".

По данным эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, за последний месяц ситуация в России ухудшилась. Появились регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего: Бурятия, Чукотка, Алтай, Новосибирск, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область.

За неудовлетворительной динамикой закрепили Оренбург, Томск, Татарстан, Пермь, Вологда, Сахалин, Амурская область, Алтайский край, Приморье, Забайкалье, Красноярский край, Санкт-Петербург, Чувашия, Кострома, Башкортостан, Камчатка и Карелия.