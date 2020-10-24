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4:43   24 Октября 2020
Экономика

Эксперты объяснили, какие продовольственные товары подорожают к Новому году

Эксперты объяснили, какие продовольственные товары подорожают к Новому году

Ряд категорий продовольственных товаров вырастет в цене к Новому году. Об этом сообщил директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков в беседе с "Вечерней Москвой".

Во-первых, увеличится стоимость на макароны из-за высокой доли дорожающей продовольственной пшеницы. Цены возрастут и на культуры, которыми кормят домашний скот: пшеница пятого класса, ячмень и фуражная кукуруза. Это приведет к повышению стоимости мясной продукции, а также молока, так как изменится себестоимость производства.

"Конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял", — отметил Востриков.

Алексей Рудько, основатель сети рыбных магазинов, также уверен в подорожании данной категории продуктов. По его словам, российским производителям рыбы легче ее продавать в зарубежные страны "с корабля", избегая проблемы с логистикой.

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