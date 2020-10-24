МИД Армении озвучил число беженцев с начала последнего конфликта в НКР

Последний конфликт на территории Нагорно-Карабхской Республики (НКР) привел к тому, что примерно 90 тыс. местных жителей стали беженцами из-за постоянных обстрелов городов и деревень в регионе, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Последний конфликт на территории Нагорно-Карабхской Республики (НКР) привел к тому, что примерно 90 тыс. местных жителей стали беженцами из-за постоянных обстрелов городов и деревень в регионе, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Атаки дронов и бомбежка авиации по населенным пунктам в регионе стали причинами потери домов и собственности у 90 тыс. жителей НКР, подчеркнул глава МИД Армении во время выступления в Вашингтоне. Общее число разрушенных объектов инфраструктуры достигло отметки 8 тысяч.

"Это должно закончиться", — заявил Мнацаканян.

Обвинения в адрес Армении со стороны Азербайджана в атаках по городам и деревням в регионе глава МИД назвал "полностью нерелевантными".

Конфликт между Баку и Ереваном начался 27 сентября. За прекращение огня и установление перемирия выступили лидеры России, США и Франции.