Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:18   24 Октября 2020
Политика

Алиев заявил о готовности Азербайджана прекратить боевые действия

Алиев заявил о готовности Азербайджана прекратить боевые действия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку незамедлительно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает газета Figaro.

Алиев в интервью французскому изданию заявил, что Азербайджан готов прекратить боевые действия "хоть сегодня". Он отметил, что уже говорил об этом на переговорах в Москве 10 октября.

Азербайджанский лидер заявил, что Баку сможет вернуться за стол переговоров в момент, когда Армения согласится с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США.

Он также заявил, что армянский премьер Никол Пашинян уничтожил мирный процесс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#азербайджан #армения #алиев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров