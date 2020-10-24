Алиев заявил о готовности Азербайджана прекратить боевые действия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку незамедлительно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает газета Figaro.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку незамедлительно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает газета Figaro.

Алиев в интервью французскому изданию заявил, что Азербайджан готов прекратить боевые действия "хоть сегодня". Он отметил, что уже говорил об этом на переговорах в Москве 10 октября.

Азербайджанский лидер заявил, что Баку сможет вернуться за стол переговоров в момент, когда Армения согласится с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США.

Он также заявил, что армянский премьер Никол Пашинян уничтожил мирный процесс.