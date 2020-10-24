Пушков: решение Эрдогана купить у России С-400 было политически верным

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана купить российские системы противовоздушной обороны С-400 было продиктовано не столько военными, сколько политическими соображениями. И этот ход оказался правильным.

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана купить российские системы противовоздушной обороны С-400 было продиктовано не столько военными, сколько политическими соображениями. И этот ход оказался правильным.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс поддерживает усилия Анкары, направленные на поиск альтернативы купленным у России зенитно-ракетным системам С-400.

По словам Столтенберга, он не раз, во время встреч в Анкаре, выражал озабоченность этим решением турецкого руководства. Соединенные Штаты Америки, по его словам, уже говорили, что в отношении Турции из-за приобретения С-400 могут быть приняты санкции, они даже вывели Турцию за рамки программы новейших истребителей F-35.

«Хотя вопрос использования того или иного вооружения — это внутреннее дело каждой страны, но для НАТО важен вопрос совместимости и интеграции противоракетных и противовоздушных систем, С-400 не может быть интегрирована в единую систему ПВО НАТО», — заявил генсек альянса.

При этом, добавил Столтенберг, между Турцией и США периодически поднимается тема поставок американских систем ПВО Patriot. А кроме того, Турция обсуждает с европейскими партнерами и возможность поставок французско-итальянских систем SAMP/T. Все это касается сложного вопроса общей обороноспособности, подчеркнул Столтенберг.

Комментируя речь генсека НАТО, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал мнение, что Турция, купив российские зенитно-ракетные системы, продемонстрировала свое особое место в альянсе. Именно это, а также сделанная Анкарой реальная заявка на автономную от НАТО внешнюю политику, и стало причиной особого отношения к Турции со стороны ее официальных союзников, уверен Пушков.

«Генсек НАТО много чего сказал о системах С-400 у Турции, но в итоге так и не сказал ничего. А суть не в американских "Патриотах", попадающих в цель через раз, и не в европейских системах, а в политическом смысле закупки Анкарой С-400 — даже более, чем в военном», — отметил сенатор.

Эрдоган в вопросе покупки российского оружия «не убоялся гнева Вашингтона», напомнил Пушков. Тем более его не беспокоит мнение Парижа и Брюсселя на этот счет. К тому же покупка Турцией С-400 послужила укреплению неровного и противоречивого, но все же выдерживающего все кризисы партнерства Анкары и Москвы. А это партнерство в свою очередь сильно повышает авторитет Турции на мировой арене, уверен Пушков.

«Решение Эрдогана купить российские установки было политически верным. Не все его решения или заявления, особенно последние, заслуживают высокой оценки. Но в вопросе об С-400 он сделал правильный ход», — считает сенатор.

Напомним, минувшим летом глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия может поставить Турции дополнительную партию зенитно-ракетных систем С-400.

Также Чемезов отметил, что первая поставка Турции российских систем ПВО на сумму 2,5 миллиарда долларов была выполнена в рамках первого подобного контракта, заключенного со страной, входящей в НАТО.