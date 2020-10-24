Минфин США включил в санкционный список российский ЦНИИ химии и механики

Московский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики "связан с разрушительным вредоносным программным обеспечением для взлома Triton", утверждают американские власти.

Московский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики "связан с разрушительным вредоносным программным обеспечением для взлома Triton", утверждают американские власти.

В Министерстве финансов США считают, что программа Triton, также известная как TRISIS и HatMan, угрожает системе безопасности киберпространства Ближнего Востока. При помощи разработки хакеры "сканировали и прощупывали американские объекты".

В документах указано, якобы ЦНИИ химии и механики в 2017 году нанес кибератаку на американский нефтехимический комплекс, пишет RT.

ЦНИИХИМ является старейшей научно-исследовательской организацией России, которая ведет свою историю с 1894 года. На сегодня организация занимает лидирующую позицию в области прорывных научно-технических решений для перспективных вооружений, разработке конкурентоспособной гражданской продукции.