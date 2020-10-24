2:13 24 Октября 2020Общество
Власти Петербурга рассмотрят введение самоизоляции для людей старше 65 лет
Правительство Санкт-Петербурга может ввести обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Об этом заявил заместитель главы комитета по промышленной политике города Александр Ситов на пресс-конференции.
Правительство Санкт-Петербурга может ввести обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Об этом заявил заместитель главы комитета по промышленной политике города Александр Ситов на пресс-конференции.
Отмечается, что власти города готовят распоряжение для работодателей, обязывающее переводить пожилых сотрудников на удаленную работу. Ситов рассказал, что сейчас руководители организации и ИП должны отчитываться о сотрудниках в возрасте, превышающем 65 лет.
Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне заявил о введении штрафов в отношении горожан за проезд в общественном транспорте без защитной маски.