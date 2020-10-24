Polskie Radio: власти ФРГ заговорили о вреде СПГ, чтобы спасти СП-2

Сжиженный природный газ (СПГ) из-за метода его добычи является более вредоносным, чем газ, добываемый традиционным образом и поставляемый по газопроводу. Такие выводы содержатся в отчете Министерства окружающей среды ФРГ.

Сжиженный природный газ (СПГ) из-за метода его добычи является более вредоносным, чем газ, добываемый традиционным образом и поставляемый по газопроводу. Такие выводы содержатся в отчете Министерства окружающей среды ФРГ.

Как сообщает польская радиостанция Polskie Radio, правительство Германии может попытаться использовать это заключение для того, чтобы ограничить поставки в Европу сжиженного газа в пользу российского газопровода «Северный поток – 2».

«Германское правительство считает, что СПГ производится с использованием спорного метода гидроразрыва пласта, который является таким же вредным для окружающей среды, как и уголь», — сообщило Министерство охраны окружающей среды, отвечая на запрос местной Партии зеленых.

При этом польская радиостанция отмечает, что в отчете министерства ничего не говорится о газопроводе «Северный поток – 2». Но некоторые эксперты считают, что правительство ФРГ может использовать данный отчет для того, чтобы ограничить импорт сжиженного природного газа в Европу, освободив этот рынок для трубопроводного газа.

Напомним, против строительства российского газопровода «Северный поток – 2», который должен напрямую связать Россию и Германию по дну Балтийского моря, активно выступают Соединенные Штаты Америки, а также страны Восточной и Центральной Европы.

По мнению экспертов, США сами хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, который является более дорогим по сравнению с газом, поставляемым по трубопроводам. В то же время страны-транзитеры во главе с Польшей и Украиной выступают против «Северного потока – 2», так как боятся потерять деньги, которые они сейчас зарабатывают на транзите российского газа через свою территорию.

В Германии часть политиков поддерживает противников достройки российского газопровода, но руководство страны по-прежнему сохраняет интерес к проекту «Северный поток – 2», осознавая растущие потребности страны в газе и экономическую выгоду от приобретения дешевого российского топлива. Поэтому аргументы Министерства защиты окружающей среды, отмечает польская радиостанция, могут поспособствовать тому, что власти Германии окончательно откажутся от планов по строительству терминалов СПГ в пользу газопровода.