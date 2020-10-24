Эколог рассказал, как предотвратить природные катастрофы в РФ

Министерство природных ресурсов нуждается в экологическом контроле, заявил эколог Дмитрий Лисицын, комментируя причины экологических катастроф, которые участились в России. Об этом пишет "360".

Министерство природных ресурсов нуждается в экологическом контроле, заявил эколог Дмитрий Лисицын, комментируя причины экологических катастроф, которые участились в России. Об этом пишет "360".

На фоне того, что в России с 2000 года отсутствует независимый экологический контроль, проблемы природного характера постепенно накапливались. Одна за другой они привели к авариям с катастрофическими последствиями. Более того, Лисицын предрек усугубление ситуации.

Раньше все промышленные предприятия обязывали проводить процедуру государственной экологической экспертизы. Благодаря этому эксперты могли предотвратить риски и проблемы, которые угрожают экологии.