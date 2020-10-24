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0:49   24 Октября 2020
Общество

Глава ВОЗ анонсировал "очень трудные" времена пандемии

Глава ВОЗ анонсировал "очень трудные" времена пандемии

После сообщения о рекордном суточном приросте заразившихся COVID-19 в 423 тысячи человек, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, сообщает РБК.

Брифинг транслировался на YouTube-канале организации. Глава ВОЗ отметил, что сейчас мир находится на необычайно важном перекрестке пандемии.

"Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", — подчеркнул он.

Тедрос Аданом Гебреисус призвал срочно предпринимать шаги к предотвращению роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия образовательных учреждений.

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#воз #пандемия #коронавирус

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