Рар рассказал о конкурентах России в борьбе за европейский рынок

Россия стремится стать энергетической супердержавой, но на пути к этой цели у нее есть два конкурента – Соединенные Штаты Америки и Турция. Сейчас страны, соперничающий за потребительский рынок Европы, ведут не просто борьбу, но и войны.

Россия стремится стать энергетической супердержавой, но на пути к этой цели у нее есть два конкурента – Соединенные Штаты Америки и Турция. Сейчас страны, соперничающий за потребительский рынок Европы, ведут не просто борьбу, но и войны.

Об этом в своем авторском Telegram пишет политолог из Германии Александр Рар.

По его словам, Соединенные Штаты пытаются помешать достройке газопровода «Северный поток – 2», чтобы выдавить российский газ из Европы.

«США не хотят, чтобы Россия зарабатывала бы хорошие деньги на европейских рынках, которые, из-за экологических реформ, конечно будет все больше ориентироваться на закупку газа. США хотят сами зарабатывать там деньги», — пишет немецкий политолог.

Россия же, по задумке Вашингтона, должна продолжать платить Украине, Польше и другим странам-транзитерам газа в Европу, отмечает Рар.

Однако в борьбу за рынки включился новый интересный игрок – это Турция.

Несмотря на то, что у Турции нет собственных газовых ресурсов, пишет политолог, Анкара решила побороться за статус энергетической державы. И ради этого она готова пойти на военный конфликт с Грецией, чтобы добывать газ в Средиземном море. Кроме того, Турция хочет получить контроль над ливийским газовым производством, поэтому ведет там войну. Возможно, и армяно-азербайджанская война вокруг Нагорного Карабаха связана с желанием турок получить коридор к энергоресурсам Каспия, предположил политолог.

«Турция мечтает вместе с Баку завоевать энергетические рынки Запада. В отличие от США, турки, однако, с Россией ссорится не хотят. Турция ориентируется не только на европейские, но и на евразийские рынки. Скорее турки поругаются с Западом», — считает Александр Рар.

А российская дипломатия, по его словам, понимает и учитывает эти интересы США и Турции.