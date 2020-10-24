Каждый пятый водитель в России не оформляет протоколы ДТП

"Авто Mail.ru" опросил российских водителей и узнал, как часто они попадали в ДТП, а также с какими сложностями им пришлось столкнуться при оформлении происшествия, пишут "Вести Подмосковья".

"Авто Mail.ru" опросил российских водителей и узнал, как часто они попадали в ДТП, а также с какими сложностями им пришлось столкнуться при оформлении происшествия, пишут "Вести Подмосковья".

Большинство водителей, около 83%, за все время водительского стажа попадали в ДТП. Еще 26% становились участниками аварий два раза, 23% — один раз, а 22% — три раза. Около трети опрошенных попадали в аварии четыре и более раза, сообщают "Вести Подмосковья".

Авария за последний год произошла у 24% водителей. Половине участников опроса после последнего ДТП потребовался ремонт авто или замена кузовных деталей. Мелким ремонтом обошлись 40%. Только половина оформляла последнее дорожное происшествие с помощью ДПС. Самостоятельно оформили европротокол 21%, столько же разошлись полюбовно без бумаг.

Некоторые водители столкнулись со сложностями в оформлении. Около 27% очень долго ждали ДПС, 14% не смогли разобраться с европротоколом, 10% столкнулись с неадекватным поведением второго автолюбителя.