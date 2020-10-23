Протурецкие боевики понесли крупные потери после авиаудара в Сирии

Неизвестные силы нанесли сокрушительный удар по протурецким боевикам в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" и прочие источники в соцсетях.

Неизвестные силы нанесли сокрушительный удар по протурецким боевикам в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" и прочие источники в соцсетях.

Целью удара стала принадлежащая боевикам стоянка бензовозов на границе Сирии и Турции, расположенная около города Джераблус. Близ деревни Аль-Кусса произошли два взрыва, после которых начался сильный пожар.

Согласно данным оппозиционного агентства Step News, в результате атаки погибли пять человек. Ранения получили по меньшей мере 15 человек.

Неизвестно, кто нанес удар. Оппозиционные источники утверждают, что речь идет о крылатой ракете, выпущенной со стороны Средиземного моря. Над районом авиаудара был замечен американский боевой беспилотник.